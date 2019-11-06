أفضل صديق.. إدوارد يهنئ مي سليم بعيد ميلادها

هنّأ الفنان إدوارد، الفنانة مي سليم، بعيد ميلادها، من خلال حسابه على "إنستجرام".





ونشر إدوارد صورة له برفقة مي سليم وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا أفضل صديق" ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيه.



