أفضل صديق.. إدوارد يهنئ مي سليم بعيد ميلادها

هنّأ الفنان إدوارد، الفنانة مي سليم، بعيد ميلادها، من خلال حسابه على "إنستجرام".
ونشر إدوارد صورة له برفقة مي سليم وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا أفضل صديق" ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيه.
يُذكر أن مي سليم تنتظر حاليا عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه"، والمسلسل من المقرر عرضه يوم الأحد القادم على قناة Mbc 4، والمسلسل من بطولة كل من إنجي المقدم، مى سليم، إياد نصار، هاجر الشرنوبي، ميس حمدان، داليا مصطفى، إدوارد، عزوز عادل، أمانى كمال، هادى خفاجة، والمسلسل من إنتاج "سينرجي"، ومن إخراج مرقس عادل.