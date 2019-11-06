محمد فضل: شارة قيادة المنتخب أمر فني بحت لا نملك التدخل فيه

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، على الأزمة المثارة الأخيرة بشأن من سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر.





وعن ذلك الأمر، قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عبر قناة (إم بي سي مصر) "لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب، فهي مسؤولية المدير الفني حسام البدري وجهازه المعاون، نعلم أننا مقصرون مع الإعلام، ولكن ليس كل ما يقال في موضوع الشارة صحيحا".





واستدرك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، "لكن رئيس اللجنة يعقد مؤتمرا صحفيا كل فترة للرد على كل ما يثار، لقد أنجزنا العديد من المهام في غضون 3 أشهر".



