حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 /11 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الاربعاء 6-11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الاربعاء 6 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 6 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





الحمل من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسمك.

عاطفيا واجتماعيا: في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.





الثور من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

عائليا ومهنيا: رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.



الجوزاء من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم!

مهنيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام لكنك قادر على فرض نظامك.





السرطان من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للعطاء وتتصرف بكرم أخلاق، وفي المقابل تحقق مكاسب.

عاطفيا: الشمس في منزل الحب يدفعك نحو مساعدة الأحباب ودعمهم ويقدر الجميع عطاءك.



الأسد من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تدفعك نحو دراسة كيفية عيشك مع من حولك بصورة أفضل.





العذراء من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا وعائليا: اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع الأحباب أو مع شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي استفزاز وعليك أن تحمي مصالحك وحقوقك





الميزان من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

عائليا وعاطفيا: قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة لبعض المقربين وتهتم بأمور صحية.



العقرب من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.

مهنيا واجتماعيا: تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل ومع الأصدقاء.



القوس من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الحوارات الشائكة حفاظا على علاقتك بمن حولك.

مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.





الجدي من 22/12 إلى 20/1

مهنيا: الأجواء الفلكية أفضل وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والأصدقاء وتستمتع بجمال الطبيعة.





الدلو من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك وقراراتك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم للتسرع في أقوالك.. من المهم اليوم أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها.





الحوت من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الحظ مما يجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.