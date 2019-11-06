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أخبار العالم

الأعراض العسكرية أحد أهدافه.. السودان يعلن إطلاق أول قمر صناعي في تاريخه

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
السودان يطلق أول
السودان يطلق أول قمر صناعي في تاريخه
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رحيم يسري
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن إطلاق أول قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع الصين.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع إن "القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء، وامتلاك قاعدة بيانات، واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية، وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، في تصريح للوكالة الفرنسية، إن القمر أُطلق بالتعاون مع الصين وسيُدار من قبل السودان في غضون أشهر.

ولم يكشف المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي، متّى أو من أين تحديدًا تمّ إطلاق القمر، لكنه أشار إلى أنّ الخرطوم تعتزم إطلاق إصدار أحدث من هذا القمر خلال عامين.

ويعد هذا القمر هو أول قمر اصطناعي على الإطلاق يطلقه السودان في تاريخه.
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