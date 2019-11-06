وزارة الإعلام اليمنية: اتفاق الرياض يقوى من عدن كعاصمة مؤقتة ومؤسسات بناء الدولة.. فيديو

أكد الدكتور نجيب غلاب، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن هناك خطة وآلية تنفيذية لتطبيق وتنفيذ اتفاق الرياض، وضمانات حقيقية وملموسة لذلك، حيث يحتاج تنفيذ الاتفاق إلى حكمة وصبر وتسامي الجميع، وليذهب أصحاب النوايا السيئة وأصوات الخراب وبومات الشؤم والنائحات المستأجرة إلى الجحيم.





وأوضح الدكتور نجيب غلاب، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن السعودية في الملف اليمني تتحرك بمسافة واحدة من كافة الأطراف، وبما يحقق أهداف المعركة في إنقاذ اليمن باعتبار ذلك مصلحة سعودية وهي مصلحة يمنية في الصميم، موضحًا أن السعودية لعبت دور المحكم والشريك في اتفاق الرياض، ولهذا فان الاتفاق سيكون متغيرا جديدا سيغير معادلة الصراع لصالح الناس والدولة.



