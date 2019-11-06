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بين الناس

تامر يشكو من إضافة 111 جنيها رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن تامر عبد الرزاق حسين ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اضافة رسوم نظافة بلغت قيمتها 111 جنيها على فاتورة الكهرباء.

واضاف تقدمت بشكوى بالواقعة لشركة الكهرباء ولكن دون جدوى.

وقال فى رسالته : لا تمر علينا من الأساس سيارة جمع القمامة ورغم ذلك فوجئت باضافة مبلغ 111 جنيها رسوم نظافة بغير وجه حق على فاتورة شهر 10 مطالبا بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تحمى المواطنين من هذه الأخطاء التى باتت ممنهجة ضد البسطاء.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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