سكان منطقة بياض العرب ببنى سويف يشكون من انتشار القمامة.. صور

شكا المواطن أحمد سيد صادق، المقيم فى منطقة بياض العرب مساكن المركز الثقافى ومساكن الطيران محافظة بنى سويف ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة والمخلفات العضوية والصلبة فى المنطقة .



وقال فى رسالته : نحن سكان مساكن المركز الثقافى ومساكن الطيران بمحافظة بنى سويف نعانى من تراكم القمامة والمخلفات العضوية والصلبة فى منطقة بياض العرب، وهو ما أدى إلى انتشار الكلاب الضالة.



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإزالة هذه القمامة للمحافظة على صحة سكان المنطقة.



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