أهالى قرية طهواى بالمنوفية يشكون من عدم إنارة الطريق الرئيسى.. صور

استغاث المواطن علاء هدية، المقيم فى قرية طهواى مركز أشمون محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظلام طريق المقابر الرئيسى للقرية.



وقال فى رسالته: "طريق المقابر هو طريق رئيسى يعتبر محور القرية يمر كل سكان القرية من عليه للوصول إلى أى مكان، يوجد بهذا الطريق 5 أعمدة إنارة ولكنها غير مضاءة، وبمجرد المرور منه فى هذا الظلام يتعرض المارة لخطر الخطف والسرقة خاصة أن الطلاب تذهب وتعود منه للدروس".



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة إنارة الطريق حفاظا على حياة سكان القرية.



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