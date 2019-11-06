Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى قرية طهواى بالمنوفية يشكون من عدم إنارة الطريق الرئيسى.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن علاء هدية، المقيم فى قرية طهواى مركز أشمون محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ظلام طريق المقابر الرئيسى للقرية.

وقال فى رسالته: "طريق المقابر هو طريق رئيسى يعتبر محور القرية يمر كل سكان القرية من عليه للوصول إلى أى مكان، يوجد بهذا الطريق 5 أعمدة إنارة ولكنها غير مضاءة، وبمجرد المرور منه فى هذا الظلام يتعرض المارة لخطر الخطف والسرقة خاصة أن الطلاب تذهب وتعود منه للدروس".

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة إنارة الطريق حفاظا على حياة سكان القرية.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنمشي في الضلمة.. أهالي قرية سملاي بالمنوفية يشكون تهالك أعمدة الإنارة.. صور

بنشرب مياه ملوثة.. أهالى قرية دروة يشتكون من تحول المياه لـ الأسود

ترشيحاتنا

آيات الشفاء من الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

تدعى إصابتها بالسرطان للحصول على تبرعات.. وكان هذا عقابها

في أولي جلسات محاكمة قاتل عروس المنوفية.. المتهم للقاضي: مش فاكر إني قتلتها

بعد وقوع العصا السحرية بيد روسيا.. ما لا تعرفه عن الصاروخ الإسرائيلي

الكركم يعالج المفاصل والعظام وينقص الوزن بإضافته لـ مشروب طبيعي

حكم قرار عدم الانجاب بين الزوجين.. المفتى السابق يجيب

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

آخرهم كاتي بيرى.. سيوة قبلة الرؤساء ومشاهير العالم