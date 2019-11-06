مريضة "العظام الزجاجي" تناشد أهل الخير مساعدتها في العلاج والمعيشة



وتناشد السيدة هبة، التى تقيم في 5 شارع خليفة الظافر، مدينة نصر، الحى السابع بلوك 12 مدخل 5 شقة 8 الدور الرابع أمام مدرسة رضوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين وأصحاب القلوب الرحيمة توفير مسكن لها في الطابق الأرضى بدلًا من المسكن الحالى بالدور الرابع، وتوفير معاش شهرى ومساعدات مادية حتى تستطيع العيش والإنفاق على نفسها وشراء العلاج وما يلزم لها.



للتواصل مع الحالة : ٠١١١٣٣٦٨٨٧٧



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



أصيبت هبة وهبي، التى تبلغ من العمر 37 عامًا، بمرض نادر جدًا يسمى بالعظام الزجاجي ، ما أفقدها القدرة على الحركة، فأى حركة ولو بسيطة تعنى لها تكسير العظام على الفور، ولا تلتئم تلك الكسور وتعيش آلاما لا تتحملها، وليس لديها القدرة على الإنفاق على علاجها، استطاع أهل الخير أن يوفروا لها جليسة في فترة النهار تتقاضى 200 جنيه يتم تجميعها من أهل الخير.