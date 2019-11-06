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رياضة

طارق العشري: حسام البدري يحتاج للاستقرار.. وحسن شحاتة ترك أزمة كبيرة بالمنتخب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
حسام البدري وحسن
حسام البدري وحسن شحانة
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محمد رشاد
أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أنه غير راض عن أزمة نادي بيراميدز مع منتخب مصر الأول.

وقال طارق العشري، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "غير راض عن أزمة بيراميدز مع المنتخب، فحسام البدري يحتاج لاستقرار".

وأكمل طارق العشري: "تعيين حسام البدري مدربًا للمنتخب يمثل مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب، كما أنه يرغب في ضم بعض لاعبي المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف طارق العشري: "منتخب مصر يحتاج لبناء جيل جديد يحمل راية الكرة المصرية لمدة 10 سنوات مقبلة، بعد ما ترك حسن شحاتة أزمة كبيرة لأي مدرب بعده بفضل إنجازاته، كما أن كوبر من أفضل المدربين من بعده".
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