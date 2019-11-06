طارق العشري: حسام البدري يحتاج للاستقرار.. وحسن شحاتة ترك أزمة كبيرة بالمنتخب

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أنه غير راض عن أزمة نادي بيراميدز مع منتخب مصر الأول.





وقال طارق العشري، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "غير راض عن أزمة بيراميدز مع المنتخب، فحسام البدري يحتاج لاستقرار".





وأكمل طارق العشري: "تعيين حسام البدري مدربًا للمنتخب يمثل مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب، كما أنه يرغب في ضم بعض لاعبي المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة".



