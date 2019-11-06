طارق العشري: ضبط جدول الدوري يحتاج لمراعاة ظروف القطبين.. ولهذا السبب رحلت عن الحرس سابقاً.. فيديو

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي حرس الحدود، أن ضبط جدول الدوري يحتاج لمراعاة ظروف الأهلي والزمالك.



وقال طارق العشري، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عدم معرفة مواعيد بداية ونهاية الدوري؛ يسبب أزمة لأي مدير فني، وضبط جدول الدوري، يحتاج إلى مراعاة ظروف الأهلي والزمالك".



وأكمل طارق العشري،: "اللاعب المصري يحتاج لتوالي المباريات لكي يصل إلى فورمة جيدة، وحرس الحدود من الفرق التي تضررت بسبب تأجيل الدوري، وكنا وصلنا لمستوى جيد قبل التوقف".



وعن نتائج الفريق بالدوري، أوضح طارق العشري: "راضي وغير راضي، لكننا شددت على اللاعبين بأن علينا عدم تكرار ما حدث الموسم الماضي، ورحلت عن الحرس لأني وضعت خطة تتطلب وجود ميزانية".



واختتم طارق العشري، تصريحاته خلال الحوار: "لدي طموح كبير وهذا سبب تحقيق البطولات مع الحرس، وأسعى لإعادة الفريق لمكانته السابقة".