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محافظات

فريق طبي هولندي يجري 6 عمليات ناجحة لمرضى القلب في مستشفى قنا الجامعي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نجح فريق طبي هولندي في إجراء 6 عمليات ناجحة لمرضى القلب، وذلك خلال اليوم الثالث لزيارة الوفد الهولندي لمستشفيات قنا الجامعية، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور يوسف الغرباوي أن الوفد الطبي الهولندي الذي يزور مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 2-11 نوفمبر الجاري يضم 17 خبيرًا لإجراء جراحات القلب والقسطرة القلبية، ونجح حتى الآن في إجراء 6 عمليات ناجحة وجميع المرضى بحالة جيدة للغاية ويتماثلون للشفاء داخل المستشفى الجامعي بحرم الجامعة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الوفد الهولندي في إطار التعاون المثمر والناجح في ضوء رسالة جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع المحلي والحرص على توفير جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن دور الوفود الهولندية لم تعد تقتصر على الدور الطبي ولكنها امتدت إلى الأنشطة الطلابية بعقد ملتقى الثقافة والفنون المصرية الهولندية الذي شهد العام الحالي نسخته الثانية.

من جهته، أشارت استشاري جراحة القلب بهولندا ورئيس الوفد الطبي الهولندي الدكتورة غادة شاهين إلى أن الوفد يضم تخصصات جراحة القلب والقسطرة القلبية والتدريب الطبي، مضيفة أنه من المستهدف إجراء نحو 15 عملية جراحة قلب مفتوح خلال فترة عمل الوفد بمستشفيات قنا الجامعية عبر فريق طبي عالي المستوى يضم استشاريين جراحة القلب واستشاريين أمراض القلب والفنيين والتمريض، حيث تمت مناظرة الحالات واختيار الأكثر تعقيدًا، كما تعقد مجموعة التدريب الطبي 3 ورش عمل، منها ورشة لطلاب كلية الطب بقنا وورشتي عمل بالمستشفيات الجامعية حول أساسيات الإنعاش القلبي والرئوي.
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