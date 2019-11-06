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رياضة

طارق العشري يوجه نصائح للاعبي المنتخب الأولمبي للوصول لـ الأولمبياد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي لكرة القدم
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محمد رشاد
تحدث طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود عن توقعاته لمنتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال طارق العشري، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وصول منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020، صعب، خاصة مع مستوى الفرق المشاركة ببطولة أفريقيا".

ووجه طارق العشري، عدة نصائح للاعبين : "يجب على لاعبي المنتخب الأولمبي التحلي بالإرادة والصبر والكفاح من أجل الصعود للأولمبياد".
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