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حوادث

ضبط عاطل ومدير عيادة يتاجران في الأعضاء البشرية بـ شبرا الخيمة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:25 ص
ضبط عاطل ومدير عيادة
ضبط عاطل ومدير عيادة يشتريان الأعضاء البشرية من المواطنين
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل، اشترك مع مدير عيادة، لاستقطاب الأشخاص، وحثهم على بيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية.

وكانت معلومات قد وردت بشأن قيام شخصين (عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء) تفيد باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كُلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بأحد المستشفيات.

وتبين أن العاطل يقوم بإيواء المجنى عليهم في محل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، لحين الانتهاء من إجراء العمليات.

وأمكن ضبط العاطل، وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى، بالإشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب".

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهارب والعرض على النيابة.
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ضبط عاطل ومدير عيادة يتاجران في الأعضاء البشرية بـ شبرا الخيمة

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