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منوعات

مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:34 ص
واتساب
واتساب
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نهى حمدي
يعمل تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" حاليًا على تجربة التحديث الجديد، والذي تم طرحه خلال برنامج Google Play Beta، وهو الإصدار 2.19.117، الذي أضيف من خلاله عددا من الميزات الجديدة.

الشاشة المظلمة Dark Mode

قام WhatsApp بتطبيق Dark Splash Screen في النسخة التجريبية من WhatsApp Messenger لنظام Android 2.19.311، حيث تكون شاشة Dark Spash Screen متاحة بالفعل لأي شخص لديه إصدار Android يدعم وضع Dark Mode، بحسب ما نشر موقع "Webetinfo" التقني.

كما أضاف المطورون في تحديث WhatsApp Business ، شاشة Dark Spash أيضًا.

الحسابات المرتبطة على واتساب بيزنس 

ويعمل "واتساب"- إلى جانب الشاشة المظلمة- على طرح ميزة جديدة وهي "الحسابات المرتبطة"، والتي ستسمح بربط حسابك بالخدمات الخارجية، على سبيل المثال ربط الواتساب الخاص بك بحسابك على فيسبوك بحيث يمكن لعملائك العثور على حسابك بسهولة!

علامة التبويب "الكاميرا" 

منذ فترة طويلة ، أضاف WhatsApp ، في كل من تطبيقات iOS و Android ، علامة تبويب الكاميرا. لم يعجب الكثير من المستخدمين ، ولكن WhatsApp لم يزيل علامة التبويب مطلقًا.

وسيزيل WhatsApp علامة تبويب الكاميرا تمامًا في إصدار Business، واستبدالها بعلامة تبويب Home جديدة، وستتضمن علامة تبويب الصفحة الرئيسية جميع الاختصارات المهمة للميزات التي يقدمها WhatsApp Business!
مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور
مميزات جديدة من واتساب للمستخدمين في التحديث الجديد.. صور
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