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أخبار العالم

إصابة مصري في حادث مروري بـ الكويت.. وتصرف غير متوقع من السائق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:09 ص
إصابة مصري بحادث
إصابة مصري بحادث دهس في الكويت
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام كويتية، بتعرض مواطن مصري، لحادث دهس، نقل على إثره إلى المستشفى، بينما قام السائق بتسليم نفسه للشرطة.

وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن رجل سوري الجنسية سلم نفسه إلى رجال الأمن، بعد ما دهس مصريًا تم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك.

وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا عن حادث دهس وإصابة شخص في أحد شوارع منطقة السالمية، وفور وصول رجال المرور والمسعفين الطبيين إلى المكان، تبين لهم أن الضحية مصري تعرض لإصابات بليغة، وتم نقله إلى مستشفى مبارك الكبير، وأن الداهس "سوري الجنسية" سلّم نفسه إلى الجهات الأمنية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله "المدهوس - المصري- تعرض لإصابات متفرقة، وأُدخل العناية المركزة، كما تحفظ رجال الأمن على السوري الذي اعترف بأن الضحية عبر الطريق فجأة ولم يستطع تفاديه".
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