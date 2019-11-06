إصابة مصري في حادث مروري بـ الكويت.. وتصرف غير متوقع من السائق

أفادت وسائل إعلام كويتية، بتعرض مواطن مصري، لحادث دهس، نقل على إثره إلى المستشفى، بينما قام السائق بتسليم نفسه للشرطة.





وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن رجل سوري الجنسية سلم نفسه إلى رجال الأمن، بعد ما دهس مصريًا تم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك.





وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا عن حادث دهس وإصابة شخص في أحد شوارع منطقة السالمية، وفور وصول رجال المرور والمسعفين الطبيين إلى المكان، تبين لهم أن الضحية مصري تعرض لإصابات بليغة، وتم نقله إلى مستشفى مبارك الكبير، وأن الداهس "سوري الجنسية" سلّم نفسه إلى الجهات الأمنية.



