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مرأة

4 أطعمة ومشروبات تزيد من آلام الدورة الشهرية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تمر جميع الفتيات بآلام الدورة الشهرية، وكثير منهن لا تعلمن كيفية التصرف، أو ما هي الأطعمة التى يجب تناولها أو عدم تناولها لتخفيف الألم، ولذلك قدم موقع "bright side” أهم الأطعمة التى لا يجب تناولها خلال فترة الدورة الشهرية، وهي:

1- الحليب
يجب أن تبتعدى عن تناول الحليب ومنتجات الألبان بصفة عامة، وخاصة إذا كنت تعانين من التشنجات أو آلام القدم، وذلك لاحتواء منتجات الألبان على مادة اللاكتوز، وهو نوع معين من السكر يتسبب فى صعوبة الهضم، ويمكن أن يسبب الأنتفاخ والغثيان

2- الحلوى
يمكن أن تفيدك الحلوى فى تحسين حالتك المزاجية، ولكنها تؤثر بشكل كبير على المعدة وتسبب الأنتفاخ، ولذلك يجب عليك الابتعاد عن السكريات الأصطناعية

3- الكافيين
يمكن أن يتسبب الكافيين لبعض الفتيات فى طول مدة الدورة الشهرية، ويمكن أن يقطعها عند فتيات أخرى، ولذلك يفضل عدم تناول الكافيين قبل ميعاد الدورة الشهرية

4- الطعام الحار
يمكن أن يتسبب الطعام الحار فى زيادة تعب وألام المعدة، ولكن يمكنك تناول توابل أخرى تساعد على تحسين عملية الجهاز الهضمى مثل الزعفران
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