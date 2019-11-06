هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور

أحيا الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري كبير.





وتألق هاني شاكر بأداء عدد كبير من الاغاني منها "مصر بالنسبة لك إيه" و"أمرك ياحبيبى إيه"، و"نسيانك صعب أكيد"، و"أول قلبك ماخان"، و"وعد مني"، و"ياريتني"، وأغنية "بأمر الحب" لعبد الحليم حافظ، وغيرها من الاغاني.



