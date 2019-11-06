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فن

هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:55 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
أحيا الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري كبير.

وتألق هاني شاكر بأداء عدد كبير من الاغاني منها "مصر بالنسبة لك إيه" و"أمرك ياحبيبى إيه"، و"نسيانك صعب أكيد"، و"أول قلبك ماخان"، و"وعد مني"، و"ياريتني"، وأغنية "بأمر الحب" لعبد الحليم حافظ، وغيرها من الاغاني.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 كرَّم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.
هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور
هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا.. صور
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