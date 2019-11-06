كيف يتجنب عودة الأزمة من جديد مع النادي الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

كشف تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كيفية تجنب الأزمات من جديد مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارته، وذلك عقب الصلح الذي تم بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.





وقال تركى آل الشيخ، عبر فيديو لايف، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه اتفق مع محمود الخطيب على ألا تعود الخلافات من جديد، وأن يكون التواصل عن طريق خط ساخن بينهما فقط.





وأضاف تركي آل الشيخ: "التواصل سيكون متاحًا بيني وبين الكابتن محمود الخطيب مباشرة، وأنني سأكون جاهزًا دائمًا أن أقدم له أي خدمات".



