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فن

طرح البرومو الثاني لمسلسل حواديت الشانزليزيه.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:58 ص
حواديت الشانزليزيه
حواديت الشانزليزيه
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آيه عاطف
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" الاعلان الرسمي الثاني له، تمهيدًا لعرض المسلسل حصريًا عبر شاشة قناة ON E، وذلك بدءً من يوم 10 نوفمبر الجاري.

وتدور أحداث مسلسل حواديت الشانزليزيه فى فترة الخمسينيات، وتم تصوير مشاهده في عدة بلاتوهات مختلفة وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصًا للعمل.

مسلسل حواديت الشانزليزيه، بطولة اياد نصار، انجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي.

 
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