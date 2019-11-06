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منوعات

لازم إذن قبل ما تعمل منشن لحد.. تويتر يعلن عن تغييرات وشيكة على نظامه الأساسي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
تويتر
تويتر
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نهى حمدي
يسعى القائمون على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" لتطويره خلال الفترة المقبلة، حيث أعلن القائمون عليه، أنهم يبذلون جهدا مستمرا لتحسين النظام الأساسي له.

وغرَّد دانتلي ديفيس ، نائب رئيس قسم التصميم والبحث في Twitter ، معلنا أنه يستكشف العديد من التغييرات التي من شأنها أن تغيّر طريقة مشاركة المحادثات مع النظام الأساسي بشكل جذري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح دانتلي ديفيس ، أن من بين التعديلات ، السماح للمستخدمين بإيقاف تشغيل القدرة على إعادة التغريد على مشاركات معينة ، والسماح للأشخاص بترك سلاسل الرسائل التي نشروها، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بالحصول على إذن عندما يذكرهم شخص "منشن" ما في تغريدة.

وليس من الواضح ما إذا كانت المنصة ستجري تلك التغييرات بالفعل، ولكن وفقًا لـ"ديفيز"، تعمل المنصة على إنجازها بحلول عام 2020، بينما لم يوضح سبب قيام تويتر بتغيير هذه الميزات الأساسية.

وكان تويتر قد بدأ بالفعل عملية التغيير والتبديل في الميزات هذا العام، بالإضافة إلى اختبار مرشح الرسائل المباشر الذي يهدف إلى التخلص من المضايقات ، يقوم Twitter أيضًا باختبار القدرة على البحث في الرسائل المباشرة ، مما يسهل تحديد موقع محادثات محددة في صندوق الوارد الخاص بك ، والنظر في إضافة دعم للصور الحية.

بدأت الشركة أيضًا في السماح للمستخدمين بمتابعة الموضوعات الفردية بالطريقة نفسها التي يتبعون بها حسابًا.
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