غدا.. 4 حفلات أسبوعية لـ الفرقة القومية للفنون على مسرح البالون

يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، حفلات للفرقة القومية للفنون الشعبية، اعتبارا من الغد، الخميس ٧ نوفمبر الجاري، على مسرح البالون بالعجوزة، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال,



وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية،روائع استعراضاتها التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى، فى تمام الساعة 9 من مساء أيام (الخميس والجمعة والسبت والأحد) من كل أسبوع، لمدة ١٥ ليلة عرض طوال الشهر، والتدريب للفنانين "خالد ذكى، خميس عباس، مرفت حسن، خالد عزب"، مشرف عام العرض الفنان أسامة إمام .



ويتضمن برنامج حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية، باقة من أشهر استعراضاتها، ومنها " الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الغوازي، أم الخلول، البمبوطية، التنورة، الحصان، الملايا، العصا" .