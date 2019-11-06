بروفايل| مصطفى محمد قائد المنتخب الأوليمبي هجومياً لتحقيق حلم أوليمبياد طوكيو

تترقب جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر على ملعبي استاد القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، حيث تحلم الجماهير المصري بالتتويج باللقب الأفريقي وحجز أحد التذاكر المؤهلة للأوليمبياد، في ظل امتلاك العديد من اللاعبين المميزين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني.





وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات مالي والكاميرون وغانا، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم بملاقاة مالي في مباراة الافتتاح يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة.





ويعد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، أحد أبرز عناصر الفراعنة والذي تعول عليه الجماهير المصرية كثيرا من أجل هز شباك المنافسين، خاصة أنه أحد أبرز مهاجمي الكرة المصرية والمنتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة.





يكمل مصطفى محمد عامه الـ22 في شهر نوفمبر الجاري، حيث أنه من مواليد 28 نوفمبر 1997 في محافظة القاهرة، وبدأ حياته الكروية ناشئا في نادي مزارع دينا قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة، الذي استغنى عن اللاعب وعمره 13 عاما، ليتقدم لاختبارات نادي الزمالك ونجح في الانضمام لفرق الناشئين بالقلعة البيضاء، والتي تدرج بها، حتى بزغ نجمه عام 2015 وعمره أقل من 18 عاما، ليتم تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب الأسبق أحمد حسام ميدو.





شارك مصطفى محمد في 5 مباريات مع الزمالك، قبل أن يقرر الخروج من النادي الأبيض على سبيل الإعارة، بحثا عن فرصة للمشاركة واكتساب خبرات جديدة، وانضم إلى نادي الداخلية موسم 2016 / 2017 وسجل 4 أهداف مع الفريق الشرطي خلال 17 مباراة، ثم خاض في الموسم التالي تجربة إعارة جديدة مع طنطا وسجل 6 أهداف في 23 مباراة من بينهم هاتريك في المصري البورسعيدي.





أصيب مصطفى محمد بالرباط الصليبي تسببت في تعطيل انطلاقته القوية، بدلا من العودة للزمالك غاب لفترة عن الملاعب، ثم خرج بعدها في تجربة إعارة أخرى إلى نادي طلائع الجيش، وسجل 12 هدفا للفريق العسكري في 29 مباراة، وهو ما جعل إدارة الزمالك تقرر عودته لقيادة الهجوم الأبيض في الموسم الحالي.





خلال الموسم الحالي، سجل مصطفى محمد 5 أهداف بالقميص الأبيض ما جعله أحد اللاعبين المميزين بالزمالك، حيث أحرز هدف في بطولة الدوري في شباك الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، كما أحرز 4 أهداف في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



