تركي آل الشيخ يكشف عن حقيقة البوست الساخر من الزمالك.. وتوقف دعم الأبيض

كشف تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حقيقة المنشور الساخر من نادي الزمالك.





وقال تركى آل الشيخ عبر فيديو لايف بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه قام بنشر بوست مجرد دعابة وأعتقد أنه لا يوجد فيه أي إساءة او جرم كبير، خاصة أنه من مشجع أهلاوي.





وأضاف تركى آل الشيخ:" نادي الزمالك ناد كبير وانا بحبه، لان اللي يحب مصر يحب الأهلي والزمالك، وإذا أتيحت الفرصة من أجل مساعدة الزمالك لن أتأخر بالتأكيد.



