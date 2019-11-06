Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حلقات نقاشية وأمسيات شعرية بثقافة بني سويف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث عقد قصر ثقافة ببا أمسية شعرية لنادي الأدب بحضور الشعراء شريف صلاح ، عصام فؤاد، أحمد شعبان، محمود توفيق، ماهر الباسيلى قزموا من خلالها عدة قصائد مميزة مثل "وعادت للباسيلي"، الولد الشقي لشريف صلاح، "وجوه النمط" لأحمد شعبان.

وعقد قصر ثقافة شرق النيل حلقة نقاشية عن المولد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ علاء محمود واعظ عام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بحضور طلاب مدرسة الشروق الثانوية والاعدادية، تناول ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم، وتم تعرف الحاضرين من خلالها على نسب النبى وآبائه وأزواجه وأولاده، وتحدث عن كيفية الاحتفال بالمولد النبوي بكثرة الصلاة والسلام عليه والتخلق بأخلاقه الكريمة الذكية من صدق وأمانة ورحمة وعفو وتسامح وغيرها مع المسلمين وغير المسلمين، وذكر نماذج من محبة الصحابة للنبى.

وأقامت مكتبة أبو صير الملق حلقة نقاشية عن "الفيس بوك اضرار ومنافع"، أكدت أن الفيس بوك سلاح ذو حدين يمكن استخدامه للنفع ونشر الخير وتطوير الذات والمجتمع كما يمكن استخدامه في العكس ومن إيجابيات الفيس فهو نافذة للإعلام ونشر الأخبار المختلفة فور حدوثها، والبحث عن صديق أو قريب أفتقد منذ زمن فيمكن أن يجده من خلال البحث عن اسمه في الفيس بوك وسبب للتسلية والترويح عن النفس ولكن بالضوابط الشرعية وعدم تضييع الوقت واهم من ذلك هو طريق للتعبير عن الرأي في الأحداث السائدة في العالم أو في أي مجال من مجالات الحياة ومن اضرارة، هو وسيلة للفساد الأخلاقي فمن خلالها يدخل الأبناء على المواقع الإباحية ويتصفحون الصور والفيديوهات دون رقيب والتسبب بالتعب للعين فضلًا عن إرهاق الجسد عمومًا بسبب إطالة استخدامه واستغلاله في نشر الفتن والأخبار المضللة.

ونظم بيت ثقافة أبو صير الملق محاضرة بعنوان "إنجاز تدمير المدمرة إيلات" تحدث عن تدمير إيلات وهي تعد ملحمة فخر تحققت يوم 21 أكتوبر كانت إحدى أعظم الانتصارات فى تاريخ البحريات فى العصر الحديث، وجاء شعاع من النور وسط ظلام دامس خلال تلك الفترة أحيت فى قلب القوات المسلحة والشعب المصرى، الأمل نحو كسر قيود الاحتلال وهي عملية مختلفة تمامًا عن الثلاث عمليات الهجوم علي ميناء إيلات الإسرائيلي والتي تم فيها إغراق 4 سفن نواقل وتفجير الرصيف الحربي للميناء.

وناقشت مكتبة طنسا بني مالو العامة، كتاب "الماء في حياتنا" تأليف عز الدين فراج بمدرسة طنسا الابتدائية يطرح الكتاب مدى أهمية الماء في جسم الإنسان واستخدامها في الحياة، كما أقام بيت ثقافة ابو سليم محاضرة بعنوان "أهمية النظافة" تناولت فوائد النظافة التى تعود على الصحة والمجتمع وهي عنوان لكل شخص كما اوصانا بها الدين الاسلامى حيث قال رسول الله النضافة من الايمان وهي معيار للرقى والأخلاق.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

موجودة في معدتك.. بكتيريا تزيد من خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

فتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبساً برفقة والدها

يقتل طفله بسبب البلاي ستيشن: أنا شقيان عليه وعلى إخوته ومقصدتش أموته

اخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 5-11-2019

شاهد.. أول ظهور لـ هالة سرحان بعد غياب في مصر

حكم إعطاء الصدقة للمتسولين في الشارع .. الإفتاء توضح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة نجاة مواطن سعودي من حادث على طريق سريع

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور