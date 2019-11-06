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رياضة

سماء مصر تتلألأ بنجوم أفريقيا.. كاف يدعو ايلونجا وواتسون لافتتاح الأمم الأفريقية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:10 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
دعا الاتحاد اﻷفريقى لكرة القدم، كل من اريرتيا ايلونجا نجم منتخب الكونغو الديمقراطية السابق و ادجار واتسون لاعب منتخب أوغندا السابق، لحضور مباراة الافتتاح لبطولة أفريقيا تحت 23 عاما التى تقام فى مصر من 8 الى 22 نوفمبر الحالى بمشاركة 8 منتخبات. 

وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب اﻷوليمبى المصرى ونظيره المالى فى تمام الساعة السابعة مساء، على أن يسبق المباراة مراسم افتتاح البطولة.

يذكر أن ايلونجا كان لاعبا سابقا لمنتخب الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 2004 إلى 2011 ولعب 32 مباراة دولية وسجل 11 هدفًا ، اما وإدجار واتسون كان لاعبا بمنتخب أوغندا خلال الفترة من 1995 إلى 2003 ويشغل حاليا المدير التنفيذى للاتحاد الأوغندى.

ويقع المنتخب الاوليمبى فى المجموعة الأولى التى تضم الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

ويصعد أصحاب الثلاثة مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020
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