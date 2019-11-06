ضبط أكبر عصابة لسرقة الكابلات في السعودية.. قتلوا وأحرقوا جثة واحد منهم

تمكنت عصابة مكونة من 20 لصًا من سرقة كابلات الكهرباء داخل أهم مدن السعودية بما يبلغ قيمته 9 ملايين و70 ألف ريال، في الوقت الذي كثفت فيه شرطة المدينة المنورة جهودها لإلقاء القبض عليهم.





واستولت العصابة المكونة من 20 فردًا باكستانيًا على كابلات مهمة في "المدينة المنورة، مكة المكرمة، ينبع، حائل، الطائف"، وذلك بضرب وتقييد الحراس القائمين عليها، وفقًا لبيان شرطة المدينة المنورة.





وأوضح البيان: وكذلك قاموا بقتل أحد أفراد العصابة وحرق جثته لإخفائها عندما فشل في تصريف البضاعة المسروقة.





وألقت الشرطة القبض عليهم، ضمن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على المال العام والخاص.





وتبين من التحقيقات أن العصابة من الباكستانيين بين عمر الـ40 والـ50، بعدما أمسكت بهم الشرطة متلبسين بالمسروقات.



