أمير الغناء يواصل غزو الوجدان.. وسوما تتنوع في الغناء.. وقانون قدوري يغرد

بين أضلاع مثلث الاحلام الذى يضم المقامات الشرقية و الأصوات الطربية والكلمات الراقية البليغة واتخذته الثقافة المصرية سلاحا فعالا ضد محاولات إفساد الذوق العام، انطلقت الامسية الخامسة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 28.





وعلى مسرح الأوبرا الكبير ظهر النجم هانى شاكر فى كامل لياقته الفنية واكد جدارته فى الحصول على لقب امير الغناء العربى بعد نجاحه طوال تاريخه الفنى فى غزو وجدان عشاقه واقتحام ممالك القلوب حيث تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى بباقة مختارة من اعماله الخاصة التى تجاوب معاها الحضور منها مصر بالنسبة لى ايه، قمر الليالى، تحلى الحياة، نسيانك صعب، وعد منى، يا ريتنى، برقية اعتذار، انا خنت نفسى، كدة بردو يا قمر، لو بتحب، لسه بتسالى، علي الضحكاية، بالاضافة الى لما راح الصبر منه ل شريفة فاضل وبناء على طلب الجمهور غنى ب ليه يا قلبى ليه ل فايزة احمد ، بامر الحب – يا خلى القلب ل عبد الحليم حافظ وباحلف بسماها التى اختتم بها الحفل.





وقبله قدمت سوما صورة للتنوع الغنائى تشكلت من اعمال فيروز وحليم الى جانب اعمالها الخاصة كان منها سالونى الناس ، اخر ايام الصيفية ، التوبة ، لو كنا بنحبها ، ده حبيبى ، اعز اصحاب والله يا سيدى.





كما شملت الامسية حفلا للمطرب محمود درويش وفرقته كنوز على مسرح معهد الموسيقى العربية ضم مختارات من اشهر اعمال الطرب العربى.



