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أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يعلن عدم خوض انتخابات الرئاسة في بولندا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:44 ص
دونالد توسك رئيس
دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي
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رحيم يسري
أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بولندا، والتي ستجري ربيع العام 2020.

ونقل التلفزيون البولندي عن دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قوله: "بعد تفكير عميق ، قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، أنه أعلن قراره مقدمًا، قبل تحديد موعد الانتخابات "كون الوقت لا يتحمل" فضلا عن أنه لا يريد بأي شكل من من الأشكال عرقلة المعارضة بعملية ترشيح مرشحها".

وأكد دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، أن المعارضة بوسعها الفوز في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا يحتاج لمرشح غير مثقل بقرارات صعبة، ووعد "بدعم المعارضة بقوة في الانتخابات".

وأضاف دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، "سأستغل كل فرصة لمواصلة تعزيز الموقف البولندي في أوروبا والعالم".

يذكر أن دونالد فرانشيشك توسك سياسي بولندي، ورئيس وزراء بولندا منذ عام 2007 حتى 2014، ورئيس المجلس الأوروبي منذ ديسمبر 2014.
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