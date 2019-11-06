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رياضة

10 كاميرات تنقل مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:12 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أنهى مسئولو التليفزيون المصري تشكيل مجموعات المخرجين المكلفين بإخراج بطولة الامم الافريقية تحت 23 عاما التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 وحتى 22 من نوفمبر الجارى .

وتم تشكيل مجموعتين للعمل الاولى برئاسة المخرج محمد نصر وتتولى إخراج المباريات التى تقام على استاد القاهرة بداية من مباراة الافتتاح والثانية برئاسة هشام عبد الودود وتتولى نقل مباريات المجموعة الثانية على استاد السلام .

وسيعتمد إخراج مباريات بطولة افريقيا على 10 كاميرات فقط، على عكس بطولة امم افريقيا للكبار، التى شهدت نقل المباريات ب 24 كاميرا، ومع ذلك فقد تعهد محمد نصر وهشام عبد الودود وباقى اطقم الإخراج والتصوير بإخراج البطولة بشكل جيد برغم عدم توافر الامكانيات التى كانت متواجدة فى البطولة الماضية، حيث سيتم النقل بنفس الوحدات الموجودة فى التليفزيون المصرى بنظام عمل مصرى خالص .

فيما تم إسناد مهمة إخراج حفل الافتتاح للمخرج عماد الغول ، على ان يتولى محمد نصر اخراج مباراة مصر ومالى عقب انتهاء حفل الافتتاح .
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