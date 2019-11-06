نصيحة لمرضى القلب تفادياً لـ الإصابة بنوبات قلبية

-السيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم. هناك نوعان من الكولسترول. تعتبر البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDL) "جيدة" بالنسبة لك. تعتبر البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) "سيئة" بالنسبة لك. الكثير من الكوليسترول "الضار" في دمك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا أصبت بنوبة قلبية ، فسوف يصف لك الطبيب أدوية للمساعدة في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم. يجب أيضًا أن تأكل حمية صحية للقلب وأن تبدأ برنامجًا للتمارين الرياضية.





بعد الإصابة بالنوبات القلبية سترغب في العودة إلى حياتك العادية. يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كنت تقضي وقتًا في المستشفى. ومع ذلك ، فإن الجواب يعتمد على روتينك الطبيعي وحالة قلبك. من المهم أن تبدأ ببطء لإعطاء قلبك فرصة للشفاء. سيتحدث طبيبك معك عن موعد نشاطك مرة أخرى وما يجب عليك فعله.وفقا لموقع "familydoctor" هناك مجموعة من القواعد يجب وضعها فى الأعتبار بعد الاصابة بالنوبات القلبية-يجب عدم العودة لا تعود إلى أي نوع من التمارين دون التحدث إلى طبيبك أولاً ومراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ونبضات القلب أثناء ممارسة الرياضة.-أما عن العوادة إلى العمل فهو يعتمد على صحة قلبك ومدى نشاطك فإذا كان العمل صعبًا للغاية على قلبك ، فقد تضطر إلى تبديل الوظائف ، على الأقل لفترة قصيرة.-يمكن لمعظم الأشخاص الذين أصيبوا بأزمة قلبية القيادة مرة أخرى بعد أسبوع واحد. تحدث إلى طبيبك بشأن المخاوف أو إذا كانت لديك حالات أخرى قد تمنعك من القيادة بأمان.- توقف عن التدخين . يعد استخدام التبغ أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب. إنها تلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية. يمكن أن يمنع الدم والأكسجين من الوصول إلى قلبك والأعضاء الأخرى. كما يمكن أن يسبب جلطات دموية ، مما قد يؤدي إلى نوبات قلبية فهو يرفع ضغط الدم لديك. إذا كنت تدخن ، فاطلب من طبيبك مساعدتك في وضع خطة للإقلاع عن التدخين.-السيطرة على ضغط الدم لديك.. تحدث إلى طبيبك حول طرق إدارة ضغط الدم. يتضمن ذلك التمرين والحفاظ على نظام غذائي منخفض الملح وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. قد يصف طبيبك أيضًا أدوية للمساعدة في التحكم في ضغط الدم.