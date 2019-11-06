سيدة تسرق هدايا عروسين وملابسهما بعد حفل الزفاف

بينما كان الروسيون "كريس وإيما كوكس" يقضيان ليلة زفافهما بالرقص مع أحبائهما في فلوريدا، لكنهما لم يعرفا أن لصًا كان يخطط لسرقة ما يصل إلى 5000 دولار عبارة عن في هدايا الزفاف.





وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة امرأة مجهولة تقود سيارة فورد إكسبلورر فضية ووقفت في موقف السيارات قرابة ساعتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقالت العروس "إيما" إن والدها كان يضع هدايا الزواج في سيارة العروسين خارج مكان الزفاف، وينقل الأطعمة وغيرها من المستلزمات إلى نفس السيارة الخاصة بالعريس"كريس".





وبعد ان انتهى الأب من مهامه، توجهت السيدة إلى سيارة العروسين وبدأت وانتقت الحقيبة التي كانت تضم أموالًا وبعض الهدايا ورخص الزواج، وبعض من الملابس، وما أن انتهت توجهت لسيارتها وخرجت مسرعة.





واكتشف العروسين أمر السرقة بعد ركوبهم السيارة وتوجهما إلى بيتهم، وصرحت "إيما" و"كريس" أنهم كانا يخططان لقضاء شهر العسل في اليوم التالي من الزفاف ولكنهم قضوه في مركز الشرطة.



