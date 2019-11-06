Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سيدة تسرق هدايا عروسين وملابسهما بعد حفل الزفاف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
العروسين إيما وكريس
العروسين إيما وكريس
Advertisements
نهى حمدي
بينما كان الروسيون "كريس وإيما كوكس" يقضيان ليلة زفافهما بالرقص مع أحبائهما في فلوريدا، لكنهما لم يعرفا أن لصًا كان يخطط لسرقة ما يصل إلى 5000 دولار عبارة عن في هدايا الزفاف.

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة امرأة مجهولة تقود سيارة فورد إكسبلورر فضية ووقفت في موقف السيارات قرابة ساعتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وقالت العروس "إيما" إن والدها كان يضع هدايا الزواج في سيارة العروسين خارج مكان الزفاف، وينقل الأطعمة وغيرها من المستلزمات إلى نفس السيارة الخاصة بالعريس"كريس". 

وبعد ان انتهى الأب من مهامه، توجهت السيدة إلى سيارة العروسين وبدأت وانتقت الحقيبة التي كانت تضم أموالًا وبعض الهدايا ورخص الزواج، وبعض من الملابس، وما أن انتهت توجهت لسيارتها وخرجت مسرعة.

واكتشف العروسين أمر السرقة بعد ركوبهم السيارة وتوجهما إلى بيتهم، وصرحت "إيما" و"كريس" أنهم كانا يخططان لقضاء شهر العسل في اليوم التالي من الزفاف ولكنهم قضوه في مركز الشرطة.

وقال "كريس" إن هذا العمل قد يكون من فعل أحد الأقارب أو المعازيم الذي يود أن يفسد زفافنا، وهذا ما يظهره مقطع الفيديو، لتستمر الشرطة والزوجين في البحث عن اللص الذي سرق هدايا الزفاف.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

خطأ الماضي.. تركي آل الشيخ يتحدث عن استاد الأهلي بعد الصلح مع الخطيب

تركي آل الشيخ يكشف عن أمنياته للنادي الأهلي.. تعرف عليها

حرق الكنائس.. قنبلة موقوتة تهدد إثيوبيا

لو بتفكر في موبايل جديد.. أفضل هواتف يمكن شراؤها من سامسونج

علامات تدل على رضا الله عن عملك

حكم كشف المرأة رأسها أثناء قراءة القرآن

Advertisements

تركي آل الشيخ يكشف عن حقيقة البوست الساخر من الزمالك.. وتوقف دعم الأبيض

اخبار الرياضة | إصابة محمد الشناوي.. اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي.. استبعاد لاعبي بيراميدز من المنتخب

اخبار الرياضة | الكاف يفسخ تعاقد لاجاردير.. وتركي آل الشيخ يتحدث عن الفخ والسخرية من الزمالك واستاد الأهلي

تركي آل الشيخ يرد على ألقاب الشوال والغريب ومكنة فلوس

اخبار الفن| إغماء نرمين الفقي .. وياسمين صبري تقف على يديها

إصابة مصري في حادث مروري بـ الكويت.. وتصرف غير متوقع من السائق

تركي آل الشيخ يكشف عن أمنياته للنادي الأهلي.. تعرف عليها

شرب القهوة يوميا يحميك من مرض خطير يصيب الكبد

النتيجة مذهلة.. أسرع طريقة لإزالة شعر الجسم بدون ألم

حدث ليلاً | تركي آل الشيخ يرد على لقب شوال الرز.. انتهاء الأزمة بين هواوي وأمريكا.. وفتاة العياط تغادر مركز الشرطة بعد 4 أشهر حبسًا

في أجواء رومانسية.. مي عمر تتالق بالأبيض مع زوجها

7 فوائد لتناول البيض يومياً على الإفطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. مسجد قايتباي في الفيوم معلم أثري مميز

ابتز مديره وهدده.. القبض على لاعب كرة محترف في ناد إنجليزي

ضبط أكبر عصابة لسرقة الكابلات في السعودية.. قتلوا وأحرقوا جثة واحد منهم