وزارة البترول تنشئ شركة لتقديم الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع

أكد المحاسب محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" التابعة لوزارة البترول، ان القطاع يسعى دائما إلى إنشاء مشروعات تكاملية لخدمة القطاع؛ للمساهمة فى زيادة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وتوفير فرص العمل.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" التابعة لوزارة البترول، في تصريحات له، أن إبسكو تقدمت بفكرة مشروع إنشاء شركة مشتركة لتقديم الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لقطاع البترول، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال؛ لتوفير التمويل المالى من العملات الصعبة، للإستفادة من خبراتها ومن شبكة التعاقدات الخاصة بها فى مجال الشحن البحرى والجوى ولما لها من حجم أعمال كبير على مستوى العالم.



