نجم الأهلي السابق يتحدث عن استبعاده من أمم أفريقيا تحت 23 عاماً

أعرب باكاماني ماهلامبي لاعب منتخب جنوب افريقيا الأوليمبي عن حزنه لغيابه عن فعاليات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التى تنطلق الجمعة المقبل في مصر وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بسب الإصابة.





وقال باكا في تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة : " حزين للغاية للغياب عن فعاليات البطولة لكني أثق في قدرات فريقي كثيرا وأعلم أننا سنتأهل للأولمبياد".





وأضاف نجم الأهلي السابق : " نحن نمتلك مجموعة قادرة على صناعة المجد وتحقيق لقب كان وسأكون أول الداعمين للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق حلم التأهل الأولمبي".





وتنطلق امم افريقيا الجمعة المقبل بمشاركة 8 منتخبات، ويتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.



