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رياضة

الحراس الثلاثة للمنتخب الأولمبي مستعدون لأمم إفريقيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، والتي تحتضنها الأراضي المصرية، من 8 بـ22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 مُنتخبات، حيث تضم المجموعة الأولى المنتخب الوطني وبجانبه مالي والكاميرون وغانا، وتأتي نيجيريا على رأس الثانية وبجانبها جنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار.

ويعول المدير الفني لمنتخبنا شوقي غريب على حراسه الثلاثة في تحقيق هدف التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث أن الثلاث منتخبات الأولى في البطولة ستصعد إلى الاولمبياد، ويتواجد في قائمة الفراعنة ثلاث حراس على مستوى مميز، وهم عمر رضوان ومحمد صبحي وعمر صلاح لاعبو الجونة والزمالك وسموحة، على الترتيب.

ولا يزال شوقي غريب وأسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي في حيرة من أمرهم بشأن اختيار الحارس الأساسي للفراعنة في البطولة الأفريقية، حيث يُقدم الثلاثي مردود جيد للغاية في التدريبات، وهناك منافسة وحماس بينهم من أجل نيل شرف حراسة مرمى مصر في كأس الأمم الأفريقية.

عمر رضوان
مواليد 31 يوليو 1997 ويلعب حاليًا مع فريق الجونة، وكان لعب مباريات كثيرة مع الفريق الساحلي في الموسم الماضي ولفت إليه الأنظار، وهو من ناشئين النادي الأهلي إلا أن الأخير أعاره للشرقية والرجاء، قبل أن يستقر بيه المطاف مع الجونة.

عمر صلاح
عمر صلاح من مواليد 10 يناير 1998، وهو من انتاج قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وتمكن من اللعب للفريق الأول في مباريات كثيرة، على رأسها ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي، كما لعب مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري، وكان من نجوم المباراتين.

انتقل عمر صلاح إلى سموحة مطلع الموسم الجاري، وكان دائمًا من من ضمن لاعبي المنتخب الأولمبي المُختارين منذ تولي شوقي غريب المسؤولية.

محمد صبحي
انتقل محمد صبحي إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري 2019/2020 قادمًا من بتروجيت بعدما تألق مع الفريق البترولي في الموسم الماضي تحديدًا، وهو من مواليد 15 يوليو 1999، وكان شارك مؤخرًا مع منتخب مصر للشباب بقيادة حمادة صدقي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.
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