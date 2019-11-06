بنسبة 5%.. التوقيت الصيفي يصيب بالسكتة الدماغية وأزمات قلبية

مع انتهاء التوقيت الصيفي و زيادة عدد ساعات الليل ونقص عدد ساعات النهار، والذي جعل شروق الشمس متأخرا بعض الشيء عن وقت الصيف، قد كشف بحث جديد في الولايات المتحدة، أن التغيرات في عدد ساعات الليل والنهار المرتبطة بالتوقيت الشتوي يمكن أن تسبب في إصابة الأشخاص بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية عند العودة مرة اخرى للتوقيت الصيفي، وذلك بنسبة تصل إلى 5%.





وأكد الباحثون، أنه وثقت التحولات إلى التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ارتباطات ضارة مع الدماغ ، وخاصة السكتة الدماغية ، مع خطر احتشاء عضلة القلب، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية





واضاف الباحثون، انه تم الإبلاغ عن انخفاض في جودة النوم، وتقصير مدة النوم وانخفاض اليقظة الحركية مع تغير التوقيت من فصل الشتاء إلى الصيف، إلا أن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لفهم أسباب هذه الآثار الضارة ودور الحرمان من النوم واضطراب الساعة البيولوجية.





وقررت الحكومة الاوروبية عن توقف استخدام التوقيت الصيفي من عام 2021 ، وذلك لما له من خطوة على مخ الإنسان، والتسبب بالإصابة بأمراض خطيرة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقال الباحثون المشرفون على الدراسة، إلى إن الأبحاث السابقة وجدت أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كان "مرتفعًا" بدرجة كبيرة لمدة يومين بعد التبديل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.





ووجدت مراجعة للدراسات التي شملت أكثر من 100000 شخص أن هناك زيادة بنسبة 5 في المائة في عدد الأزمات القلبية عند التغيير من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي مرة اخرى.





قد تحدث هذه الزيادات في المخاطر نتيجة حصول الأشخاص على قدر أقل من النوم عندما يتغير الوقت في منتصف الليل ، مما قد يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم.



