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رياضة

مساعدا وزير الرياضة يستقبلان كيشو بعد ذهبية بطولة العالم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
استقبل محمد الكردى وعمرو الحداد مساعدا وزير الشباب والرياضة نائبان عن الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بطل المصارعة العالمي محمد ابراهيم كيشو، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للمصارعة للشباب تحت 23 سنة بالمجر والتي أقيمت خلال الفترة من 28 أكتوبر الي 3 نوفمبر ، في انجاز كبير وتاريخي للرياضة المصرية مع احتفاظه باللقب للمرة الثانية على التوالى .

شارك في الاستقبال كل من الدكتور عبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة وعصام نوارة رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

أثنى كيشو على دعم وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومتابعته له من خلال اتصالاته قبل وبعد المنافسات لتحفيزه هو وزملاؤه على تحقيق الفوز ورفع علم مصر فى البطولة وفى مختلف المحافل الدولية.

عبر كيشو عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال قائلا: "إحساس رائع أن أرى هذا الدعم الكبير والذى يمنحنى دفعة معنوية كبيرة ووسام علي صدري يدفعني دائمًا للأمام وأن اقدم افضل ما لدي وأعدكم بميدالية أوليمبية في طوكيو 2020".
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