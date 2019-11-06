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رياضة

بحضور رئيس بولندا.. وزير الرياضة يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وذلك بحضور السيد أندجي دودا رئيس دولة بولندا، السير جيريك ريدي رئيس الوادا، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، فيتولد بإنكار وزير الرياضة البولندي، والرئيس الجديد للوكالة الدولية من يناير القادم 2020.

وقد التقى وزير الرياضة على هامش المؤتمر بتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، حيث ناقش اللقاء سبل النهوض بالحركة الرياضية المصرية والتأكيد على التعاون الكامل والمثمر ما بين الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية.

وقد رافق الوزير كل من الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتورة هانم أمير مدير عام النادو المصري ورئيس المنطقة الخامسة الإفريقية ومقرها كينيا.

حضر المؤتمر عدد من وزراء الرياضة على مستوى العالم، ورؤساء الاتحادات الدولية، رؤساء اللجان الأولمبية، ومديري المعامل الدولية.
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