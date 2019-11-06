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منوعات

3 أخطاء تفسد عملية البحث على جوجل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:09 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبح محرك البحث "جوجل" Google لا غنى عنه في عمليات البحث عن المعلومات، فأيا ما كنت تبحث عنه ستجد "جوجل" يقدم لك الإجابة وبأي لغة، ولكن في كثير من الأحيان لن تصل إلى مرادك من عملية البحث وهذا راجع إلى أخطاء ترتكبها عند القيام بهذه العملية. 

وتتمثل أخطاء البحث على جوجل، فيما يلي:

1- البحث عن الموضوع مرة واحدة

البحث في جوجل مرة واحدة، عادة ليست كافية لتحصل على كل المعلومات التي تحتاجها ، وخاصة إذا كانت قضية معقدة أو واسعة، لذلك يقترح أداء ما لا يقل عن اثنين من عمليات البحث علي موضوع معين للحصول علي نظرة أشمل وكاملة من الموضوع في متناول اليد، بحسب ما ما نشر موقع "بيزنس إنسيدر".

2- عدم تحديد التفاصيل التي تدخلها في البحث

من ضمن الأخطاء التي يقوم بها مستخدمي جوجل هو إدخال استعلام محدد جدا من أجل ان تتحول إلى النتيجة المنشودة، ولكن في هذه الحالة لن تحصل على إجابة دقيقة لما تبحث عنه على سبيل المثال لا تبحث بمتوسط طول الاخطبوط 12 سم، فالأفضل البحث بـ ما هو متوسط طول الاخطبوط في هذه الحالة ستحصل على الإجابة المطلوبة والصحيحة.

3- استخدام الكلمات التي قد لا تتعرف عليها نتائج البحث

إذا كنت تري نتيجة البحث التي تبدو صحيحة، ولكن تشمل مصطلحات غير مألوفة بالنسبة لك، لا تتخطى ذلك، بل ستكون في حاجة لإجراء عملية بحث عن الكلمات غير المألوفة للوصول إلى المعلومة بشأنها.
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