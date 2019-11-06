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مرأة

7 فوائد لتناول البيض يومياً على الإفطار

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:49 ص
البيض المسلوق
البيض المسلوق
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نهى هجرس
تقدم الكثير من الأمهات، البيض كوجبة يومية لأطفالهن سواء كان "مسلوقا، أو عبر وصفة يفضلها الصغار، وقدم موقع "boldsky" أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول البيض يوميا.

1- يساعد الجسم على تقوية وتعزيز المناعة
2- عند تناول البيض يوميًا يعمل على تحسين حالة الجلد
3- يساعد على تحسين الرؤية للعيون 
4- إمداد الجسم بالفيتامينات التى تعمل على تنشيط الدماغ
5- من أهم الأطعمة التى تحافظ على صحة وسلامة الكبد 
6- يساعد على تقوية العظام والتقليل من هشاشتها
7- يساعد على استمرار إنتاج خلايا الدم بشكل صحي ومفيد
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