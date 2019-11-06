7 فوائد لتناول البيض يومياً على الإفطار

تقدم الكثير من الأمهات، البيض كوجبة يومية لأطفالهن سواء كان "مسلوقا، أو عبر وصفة يفضلها الصغار، وقدم موقع "boldsky" أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول البيض يوميا.





1- يساعد الجسم على تقوية وتعزيز المناعة

2- عند تناول البيض يوميًا يعمل على تحسين حالة الجلد

3- يساعد على تحسين الرؤية للعيون

4- إمداد الجسم بالفيتامينات التى تعمل على تنشيط الدماغ

5- من أهم الأطعمة التى تحافظ على صحة وسلامة الكبد

6- يساعد على تقوية العظام والتقليل من هشاشتها