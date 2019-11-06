الشرنوبي في حوار لـ صدى البلد: المقارنات بعد عرض ما تيجي يا مليجي مقصودة.. وأستعد لخوض عدة أعمال الفترة المقبلة

حقق الفنان محمد الشرنوبي نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد عرض حلقات حكاية "ما تيجي يا مليجي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، وعرض فيلم "الممر"، كما يستعد لإحياء حفل مهرحان الموسيقى العربية يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.



"صدى البلد" التقى محمد الشرنوبي خلال بروفات الحفل بدار الأوبرا المصرية، ودار الحوار التالي:



بداية.. ما رأيك في المزج بين المطربين الكبار والشباب في مهرجان الموسيقى هذا العام؟



المستمع يحب دائما أن يستمع إلى اصوات جديدة وهذا ذكاء كبير من قبّل إدارة المهرجان لاختيار عدد من النجوم الكبار بجانب عدد من المطربين الشباب، وحفلتي ستكون بجانب كل من الفنانة فايا يونان وكارمن سليمان، ونحن سويًا أشبه بنجم كبير.



على أي أساس تقوم باختيار برنامجك الغنائي في المهرجان؟



أنا الذي أقوم باختيار الأغاني التي تتناسب مع صوتي، ومن ثم أقوم بعرضها على إدارة دار الأوبرا المصرية ولها مطلق الحرية في الموافقه أو طرح التعديل.



"ما تيجي يا مليجي" حققت نجاحا كبيرا.. ما أبرز الصعوبات التي واجهتك في الشخصية؟



الشخصية التي قدمتها في حكاية "ما تيجي يا مليجي" ضمن سلسلة حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" كانت مرهقة عصبيا للغاية، وكنت دائما أشعر بالصداع، كما كانت هناك صعوبة في التنقل بين الشخصيتين اللتين قدمتهما في أحداث المسلسل، كنت أواجه صعوبات كبيرة، كما أنني لم أستطع التحضير للشخصية بالشكل الكافي بسبب ضيق الوقت، حيث انتهينا من كل شيء بداية من عرض الفكرة إلى عرضها على الشاشة في أسبوع وحد فقط، وكان من الممكن تقديمها بشكل أفضل إذا كان هنالك مزيد من الوقت.



كيف جاءت ردود الأفعال على الشخصية وبماذا ترد على المقارنات؟



ردود الأفعال كانت عظيمة بالنسبة لي، فالجمهور أعجب بالشخصية بشكل كبير جدًا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه دائمًا، أما المقارنات بين الشخصية التي قدمتها والشخصية التي قدمها الفنان حمزة العيلي في مسلسل "ابن حلال"، فما هي إلا مقارنات مقصودة، فالشخصيتان بعيدتان تماما عن بعضهما البعض.



هل كنت تعلم بوجود إسلام المليجي.. الشاب المعاق في الحقيقة؟



لا إطلاقًا لم نعلم بوجوده على أرض الواقع ولم يحدث أي تواصل بينا، كل ما حدث صدفة، تشابه اسمه مع الدور الذي أقدمه وإعاقته، لقد علمنا من والدته عندما كتبت عنه بعد عرض المسلسل.



هل التمثيل أبعدك عن الغناء؟



لا بل أنا أستطيع الموازنة بينهما، مسلسل "كأنه امبارح" تم عرضه قبل طرح ألبومي من ثم قمت بطرح ألبومي، ومن بعدها قمت بإحياء عدة حفلات، من ثم تعاقدت على "الممر"، وخلال تصويري له قمت بإحياء حفل الأوبرا مهرجان الموسيقى العربية الماضي.



بعد الديو مع أنغام وأصالة.. من تتمنى تقديم ديو معه؟



أتمنى أن أقدم ديو غنائيا مع الديفا سميرة سعيد، هذا شيء كبير جدًا بالنسبة لي، كما أتمنى أن أقدم ديو غنائيا أيضًا مع النجمة شيرين عبد الوهاب فأنا أعشق صوتها.



ما رأيك في الجدل الذي حدث على السوشيال ميديا بسبب فيلم "الممر"؟



أنا أرى أن هذا الجدل الذي حدث على مواقع السوشيال ميديا ما هو إلا نجاح ولا أستطيع أن أسميه أي شيء آخر.



ما علاقة الشرنوبي بالسوشيال ميديا؟



أنا أقوم باللعب على السوشيال ميديا مع الجمهور وبهزر وبضحك، ولفظ "كلبوب" الذي أطلق علي لم يضايقني في البداية، لكن الموضوع زاد عن حده وأصبح سخيفا، وأكثر ما يبسطني عندما أتلقى من الجمهور ردود الأفعال على الأعمال التي أقدمها حتى لو قاموا بانتقادها، في كثير من الأوقات أنتبه لأشياء وأعمل على إصلاحها بسبب ملاحظاتهم، لكن هنالك شخصيات أخرى هدامة "واحد مثلا يقولك إنت تقرف".



ما سبب اعتذارك عن فيلم "شريط 6"؟



اعتذرت عن فيلم "شريط 6" بسبب عدم ارتياحي في العمل مع شركة الإنتاج بجانب عدة تفاصيل أخرى، ما جعلني أتخذ قرار الاعتذار وأتمنى أن أجد العمل المناسب قريبًا.



ماذا تجهز خلال الفترة المقبلة؟



هنالك بعض الأغاني التي أقوم بالتحضير، لها لكني لن أستطيع الأفصاح عن أي تفاصيل في الوقت الحالي، ولكن أخطط لطرح أغاني سينجل وألبوم إذا أمكن، وهي مدارس بين طرح الألبومات والأغاني السينجل، سعد المجرد من أكثر المغنيين في الشرق الأوسط الذي يحقق مشاهدات عالية وهو يطرح أغاني سينجل فقط، وعمرو دياب يطرح ألبومات، كما أن هناك أكتر من عمل سينمائي أقرأه.