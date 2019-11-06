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فن

اخبار الفن| إغماء نرمين الفقي .. وياسمين صبري تقف على يديها

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لها.


نشر أكرم حسنى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورًا تجمعه بالفنان محمد حماقي موجهًا من خلالها التهنئة لـ حماقي بمناسبة عيد ميلاده.


نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورًا عبر حسابها على إنستجرام، من حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام"، وظهر حسين الجسمي في الصورة من إحدى حفلاته، وعلق عليها: "الأخلاق تكفيك لتكون جميلا"، ولاقت إعجاب متابعيه.


نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع "الإنستجرام" من داخل الجيم وهي تقف على يديها.


أحيت الفنانة سوما وحفل غنائي في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 وسط حضور جماهيري ضخم.
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