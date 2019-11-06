صلاح محسن سلاح غريب للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ، الجمعة المقبل التي تحتضنها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.



ويضم منتخب مصر الأولمبي العديد من العناصر المميزة ومن بينها صلاح محسن الذي يعتمد عليه المدرب الوطني شوقي غريب في تشكيلة الفراعنة خلال البطولة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.



صلاح محسن نجم هجوم منتخب مصر الأولمبي ولاعب النادي الأهلي ، ولد في الأول من سبتمبر عام 1998 وبدأ مشواره مع الكرة مع ناشئ نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2016 وهو في سن الثامنة عشرة مع مدرب الفريق البترولي هاني رمزي ، ذاع صيته مع كبير العائلة البترولية موسم 2017 -2018 ولعب مع الفريق 24 مباراة مسجلا 10 أهداف لعل أبرزها في مرمى الأهلي .



لفت أنظار مسؤولي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 وانتقل بالفعل للأهلي في أكبر صفقة انتقال لاعب مصري وصلت الـى 38 مليون جنيه .



مع الأحمر نجاح محسن كان بين فترات وأخرى مع المدربين حسام البدري وكارتيرون ومارتن لاسارتي ومحمد يوسف ورينيه فايلر ولم يظهر بشكل جيد لفترات طويلة .



انضم لتشكيلة منتخب مصر الأول في عهد المكسيكي خافيير اجيري خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وكانت أولى مشاركاته أمام النيجر في اللقاء الذي أقيم في ملعب برج العرب وسجل خلاله محسن هدف من ضمن سداسية مصرية في مرمى الضيوف .



ضمه شوقي غريب لقائمة المنتخب الاولمبي وسجل في مرمى تونس والجزائر والسعودية وديا وأصبح من أهم العناصر المؤثرة في تشكيلة شوقي غريب .



وصلت قيمته التسويقية حاليا مايقرب من المليون يورو وبالطبع يسعى النجم صاحب الـ21 عام الى زيادة القيمة التسويقية له من خلال تألقه في البطولة رفقة الفراعنة الشباب .