ابتز مديره وهدده.. القبض على لاعب كرة محترف في ناد إنجليزي

ألقت الشرطة الإنجليزية القبض على لاعب كرة قدم محترف، للاشتباه في ابتزازه لمدير ناديه، وتهديده بإيذاء أولاده وزوجته، مقابل المال.





وجاء في التحقيقات، أن اللاعب يبلغ من العمر 34 عامًا، لكن لم يتم الكشف عن اسمه، لأسباب قانونية، وقد أفرجت الشرطة عنه بكفالة وسط مزاعم بوجود مؤامرة كبيرة ضده.





وأطلق سراح اللاعب المعني بضمان ناديه الذي يلعب في الدوري الممتاز مع استمرار تحقيقات الشرطة في الواقعة، ورغم عدم اعترافه، كانت هناك مزاعم بأنه حاول تلقي آلاف الجنيهات من مديره تحت الحساب.





وشارك اللاعب معلومات هامة عن مديره مع مبتزين يبحثون عن المال من أي طريق، وأخبرهم لأماكن تواجده كل ليلة خارج الملعب قبل المباريات، وقد تعرض المدير لعدة تهديدات بشأن إيذاء زوجته وأطفاله.



