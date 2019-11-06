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مرأة

لتجنب مشاكل العظام.. رياضية تساهم في ليونة العضلات والمفاصل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
رياضة تحافظ على مرونة
رياضة تحافظ على مرونة العضلات والمفاصل
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آية التيجي
تبحث دائما الأمهات عن رياضة يمكن أن تحسن من صحة الجسم العامة لأطفالهم، بالإضافة الى  الحصول على عظام لينة، ولكن قد تصاب الأمهات بالحيرة، حول ممارسة التمارين الرياضية الأمثل لأطفالهم.

وقال الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي:
إن هناك العديد من الرياضات التي توفر تمرينا رائع للأطفال والكبار، وليونة العظام من الصغر لدى الاطفال، بالاضافة الى انه يمكن ممارستها بصفة مستمرة.

وتابع طه في تصريح خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان السباحة تعتبر من أفضل التمارين الرياضية التي يمكن أن يمارسها جسم الانسان، وتساعد على التخلص من زيادة الوزن، واكتساب مرونة العضلات.

ونوه طه، ان يجب المتابعة من اخصائي العلاج الطبيعي مع ممارسة السباحة فهو أمر مهم للتأكد من عمل المفاصل بصورة طبيعية، لأن وجود خلل ما من الممكن أن يزيد مع التمارين، ولذلك نصح  طه عندما قم المرضى بعد أداء التمارين من تلقاء أنفسهم.
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