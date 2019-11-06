لتجنب مشاكل العظام.. رياضية تساهم في ليونة العضلات والمفاصل

تبحث دائما الأمهات عن رياضة يمكن أن تحسن من صحة الجسم العامة لأطفالهم، بالإضافة الى الحصول على عظام لينة، ولكن قد تصاب الأمهات بالحيرة، حول ممارسة التمارين الرياضية الأمثل لأطفالهم.





وقال الدكتور حازم طه أخصائي العلاج الطبيعي:

إن هناك العديد من الرياضات التي توفر تمرينا رائع للأطفال والكبار، وليونة العظام من الصغر لدى الاطفال، بالاضافة الى انه يمكن ممارستها بصفة مستمرة.





وتابع طه في تصريح خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان السباحة تعتبر من أفضل التمارين الرياضية التي يمكن أن يمارسها جسم الانسان، وتساعد على التخلص من زيادة الوزن، واكتساب مرونة العضلات.



