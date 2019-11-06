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منوعات

شرب القهوة يوميا يحميك من مرض خطير يصيب الكبد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:56 ص
القهوة
القهوة
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عزة عاطف
قد يكون لفنجان من القهوة في الصباح فوائد أكبر من مجرد مساعدة الموظفين المرهقين على البقاء متيقظين، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف.

وتحتوي حبوب القهوة على مادة "البوليفينول" التي بإمكانها وقف انقسام الخلايا السرطانية، وفحص باحثون من جامعة كوينز في بلفاست ما يقرب من نصف مليون شخص، وتوصلوا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباعهم يشربون القهوة.

وقد تبين أنهم أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد، الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات، وقالت الدكتورة «أونا ماكمينامين من كوينز» "نتائجنا مطمئنة.. توصلنا إلى أن القهوة قد تكون لها فوائد صحية".

وكشف كيم تو تران –واضع الدراسة- "على الأشخاص الذين اعتادوا شرب القهوة التأكد من أن هذه العادة جيدة لصحتهم"، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان.

وتتبع الباحثون على مدى 7 سنوات ونصف باستخدام سجلات السرطان الوطنية 365.157 ألف محب للقهوة، وأكثر من 100 ألف شخص لم يشربوها قط، وفي الوقت نفسه، جرى تشخيص 88 شخصًا على إصابتهم بأكثر أشكال سرطان الكبد شيوعًا، والذي يتصاعد في إنجلترا.
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