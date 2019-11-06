شرب القهوة يوميا يحميك من مرض خطير يصيب الكبد

قد يكون لفنجان من القهوة في الصباح فوائد أكبر من مجرد مساعدة الموظفين المرهقين على البقاء متيقظين، حيث أظهرت دراسة حديثة أن الذين يشربون القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة النصف.





وتحتوي حبوب القهوة على مادة "البوليفينول" التي بإمكانها وقف انقسام الخلايا السرطانية، وفحص باحثون من جامعة كوينز في بلفاست ما يقرب من نصف مليون شخص، وتوصلوا إلى أن أكثر من ثلاثة أرباعهم يشربون القهوة.





وقد تبين أنهم أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد، الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات، وقالت الدكتورة «أونا ماكمينامين من كوينز» "نتائجنا مطمئنة.. توصلنا إلى أن القهوة قد تكون لها فوائد صحية".





وكشف كيم تو تران –واضع الدراسة- "على الأشخاص الذين اعتادوا شرب القهوة التأكد من أن هذه العادة جيدة لصحتهم"، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان.



