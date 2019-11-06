في أجواء رومانسية.. مي عمر تتالق بالأبيض مع زوجها

نشر المخرج محمد سامي صورة تجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر، وذلك عبر حسابه الرسمي على الانستجرام، وقد.ظهرا في اجواء رومانسية وساحرة.



وعلق محمد سامي على صورته مع مي عمر، وقال with my👑، وتعني: انا مع ملكتي، والتي أشار لها بعمل التاج.



وظهرت مي عمر وهي ترتدي جيب قصير باللون الأبيض، مع توب باللون الأبيض أيضا، فيما اختارت بوت طويل بنفس لون ملابسها.



وتركت مي عمر شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية للغاية، فيما أبرزت أنوثتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت ابراز جمال عينيها بالآي لاينر مع وصع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واكملت مي عمر اطلالتها بارتداء بعض الاكسسورات البسيطة والانيقة، وقد أختارت عقد باللون الفضي حول عنقها.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..