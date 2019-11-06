يحدث اليوم | الزمالك يلتقي منتخب جنوب أفريقيا.. وسامح شكري يشارك في اجتماع عن سد النهضة بواشنطن

يشهد اليوم الأربعاء، 6 من نوفمبر2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية (مصر والسودان وأثيوبيا) في واشنطن، لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وذلك بحضور ممثل من البنك الدولي.





- تنظم جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي، بالتعاون مع البنك الدولي.





- تنطلق فعاليات المعرض الدولي للصيد البحري بمدينة وهران الجزائرية، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تشارك مصر كضيف شرف الدورة الثامنة (سيبا 2019).





- تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة، والمشكلة للرد على بيان الحكومة، برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، اجتماعا، لإعداد الرد على البيان.





- تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعون المقدمة من المتهمين من قسم شرطة الجيزة على حكم سجنهم 3 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.





- تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، 3 حفلات غنائية بالقاهرة ودمنهور في الثامنة مساء، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28.





- تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين وضعاف البصر، في تمام الساعة 10 صباحًا.



