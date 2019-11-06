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أخبار البلد

يحدث اليوم | الزمالك يلتقي منتخب جنوب أفريقيا.. وسامح شكري يشارك في اجتماع عن سد النهضة بواشنطن

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
يحدث اليوم
يحدث اليوم
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أ ش أ
يشهد اليوم الأربعاء، 6 من نوفمبر2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

- يشارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع وزراء خارجية (مصر والسودان وأثيوبيا) في واشنطن، لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، وذلك بحضور ممثل من البنك الدولي.

- تنظم جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي، بالتعاون مع البنك الدولي.

- تنطلق فعاليات المعرض الدولي للصيد البحري بمدينة وهران الجزائرية، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تشارك مصر كضيف شرف الدورة الثامنة (سيبا 2019).

- تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة، والمشكلة للرد على بيان الحكومة، برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، اجتماعا، لإعداد الرد على البيان.

- تنطق محكمة النقض بالحكم في الطعون المقدمة من المتهمين من قسم شرطة الجيزة على حكم سجنهم 3 سنوات في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة محتجز داخل ديوان القسم.

- تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، 3 حفلات غنائية بالقاهرة ودمنهور في الثامنة مساء، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28.

- تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين وضعاف البصر، في تمام الساعة 10 صباحًا.

- يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي.
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