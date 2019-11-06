أسرع وأسهل 9 عادات تحول الجسد إلى ماكينة لـ حرق الدهون

قدم خبير التغذية الدكتور أحمد صبري أفضل وأسرع الطرق لحرق دهون المعدة خلال شهر، وتجعل الجسد وكأنه ماكينة لإذابتها والتخلص من السمنة والوزن الزائد.





- شرب الماء





قد يدفعكِ الشعور بالعطش إلى تناول الطعام لذلك اشربي كوبًا من الماء البارد وانتظري بضع دقائق ومن ثم ابدئي في تناول الطعام وستفاجئين بمدى فعاليته في انقاص الوزن وتخسيس البطن.





- تنويع الطعام





أكثري من تناول الخضروات والفواكه مثل: الفلفل الأخضر، التفاح، السبانخ، الطماطم، إضافةً لتناول حصص كافية من البروتينات.





- الابتعاد عن المشروبات الغازية





المشروبات الغازية تحتوي على سعرات حرارية أكثر من موزة كبيرة، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أي قيمة غذائية، وأغلب تلك السعرات تأتي من كميات سكر عالية قد يصعب على الجسم التعامل معها مما يجعلها تتحول إلى دهون حول منطقة البطن.





- الامتناع عن تناول الوجبات السريعة





الوجبات السريعة واحدة من أصعب المشاكل التي تواجه من يحاول التخلص من الدهون في منطقة البطن، لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية والدهون التي تتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف، لذلك ابتعدي عن تناولها واستبدليها بالوجبات الصحية مثل السلطة بدون الدجاج والبطاطا المقلية إن كنتِ تريدين تخسيس البطن لتصبحي رشيقة وجذابة.





- تناول الطعام ببطء





تناول الطعام ببطء أسرع طريقة لإنقاص الوزن وتخسيس البطن، كما أنها طريقة تعمل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتجنبكِ الإفراط في تناول الطعام لأنها تشعركِ بالشبع وتحسن أداء جهازكِ الهضمي.





- عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة





- السير





يساعد السير لمسافات طويلة على حرق الدهون في جميع أجزاء الجسم بما في ذلك البطن.





- ممارسة التمارين الرياضية





توجد تمارين سهلة يمكن ممارستها لحرق الدهون مثل "حمل الأوزان، ركوب الدراجة، والتجديف" لأنها تساعد على بناء ورفع اللياقة البدنية.





- تناول الزبادى بالليمون



