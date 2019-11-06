اتفاق الرياض.. والعراقيون يردون على خطاب عبد المهدي بـ4 مطالب.. أبرز عناوين صحف الإمارات

تصدرت أنباء اتفاق الرياض بين فرقاء اليمن والأوضاع في العراق عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.





أبرزت صحيفة "البيان" أنباء توقيع اتفاق الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الجهود الكبيرة التي قامت بها السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض، متمنيًا أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية.





فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددًا أن اتفاق الرياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود، ومُشيدًا بدور الإمارات في إنجاز الاتفاق، وبما قدمته من تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف.





وشهد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية أمس مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.





اهتمت الصحيفة ذاتها بالأوضاع في العراق عقب خطاب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حيث رد المعتصمون على خطابه ليل أمس الذي طالب فيه المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم، بتحديد أربعة مطالب، اعتبروها خطًا أول لحل الأزمة، فيما أغلق متظاهرون في العاصمة العراقية العديد من طرقات بغداد لليوم الثالث على التوالي تنفيذًا لإضراب عام، بينما قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل خلال اشتباكات مع قوات الأمن جنوب البلاد.





قال المعتصمون في بيانهم «بدأنا احتجاجنا في اليوم الأول من أكتوبر بدعوة (نازل آخذ حقي)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ اليوم الأول، قدّم أبناء هذا الشعب مئات الشهداء وآلاف الجرحى في سبيل إزاحة هذهِ الصخرة الجاثمة منذ أكثر من ستة عشر عامًا، المتمثلة بزمرة من الفاسدين والقتلة والسارقين لحقوقنا.





ومنذ أن أعلّنا عن الاعتصام السلمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ولغاية يومنا هذا، ونحن نُقتل ونُقمع بقنابلهم ورصاصهم في كل ساعة».





وأضاف البيان «نؤكد للشعب العراقي استمرارنا بالاعتصامات والتظاهرات المليونية حتى تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة، المتمثلة بدءًا بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وتنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد».





وختم البيان: بخلافهِ، ستكون لنا خطوات تصعيدية أكبر، وقد رأيتم بوادرها في اليومين السابقين، فلا عودة للحياة الطبيعية إلا بعودة الوطن الذي أراده الشهداء.





من جانبها اهتمت " الاتحاد " بإعلان قيادة عمليات بغداد، رفع إجراءات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية وذلك رغم استمرار الاحتجاجات.





وأوضحت القيادة، في بيان، أنه "تقرر رفع إجراءات حظر التجوال الليلي من بغداد بالكامل".





يأتي قرار رفع إجراءات حظر التجوال في الوقت الذي تشهد ساحة التحرير وسط بغداد توافدا كبيرا من المتظاهرين.





ويشهد العراق احتجاجات للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للشباب.





وعمت المظاهرات مدنا عراقية عدة. وسقط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات.





ودوليا، اهتمت الصحف بإعلان علنت وزارة الدفاع الفرنسية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء، أن قوات من الجيش الفرنسي قتلت زعيم جماعة متطرفة في مالي.





وكتبت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على تويتر :"لقد حرض علي مايتشو ، وهو قيادي متطرف ومدبر للعديد من الهجمات ،على الكراهية".





وأكدت الوزارة أن علي مايتشو، القيادي البارز لجماعة متطرفة، قتل في مالي يوم 9 أكتوبر.



